Premier League Torwart Leno feiert den Boxing Day „und das ganze Drumherum“

Anders als in England üblich, wo der 25. Dezember der wichtigste Weihnachtstag ist, feiert Leno mit seiner Familie bereits tags zuvor am Heiligabend. „Uns geht es dabei eher vor allem ums Zusammenkommen, ein wenig die weihnachtliche Atmosphäre zu genießen, Geschenke zu verteilen. Wenn man im Ausland spielt, wertschätzt man die gemeinsame Zeit noch viel mehr“, sagte er. „Natürlich muss man schon ein bisschen dran denken: In zwei Tagen spielst du wieder, also musst du dich ein wenig zurückhalten.“