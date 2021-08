Premier League : Tottenham-Coach hofft auf baldiges Gespräch mit Harry Kane

Will die Spurs verlassen: Stürmerstar Harry Kane. Foto: Nick Potts/PA Wire/dpa

London Im Wechseltheater um Harry Kane hofft Nuno Espirito Santo auf ein baldiges Gespräch mit Englands Stürmerstar.

Der englische Auswahlkapitän (28), in der vergangenen Saison Torschützenkönig der Premier League, hätte am Montag einen Corona-Test absolvieren sollen, um dann am Dienstag wieder mit der Mannschaft zu trainieren. Aber bisher erschien er nicht.