Man City im Viertelfinale : Tottenham Hotspur im FA-Cup ausgeschieden

Manchester Der englische Fußball-Meister Manchester City ist ins Viertelfinale des FA-Cups eingezogen. Der Titelverteidiger gewann beim Zweitligisten Sheffield Wednesday mit 1:0 (0:0). RB Leipzigs Champions-League-Gegner Tottenham Hotspur schied dagegen aus.

Sergio Agüero (53.) brachte die Citizens in Manchester in Führung, im Viertelfinale treffen sie nun auf Newcastle United. Die Mannschaft von Startrainer Pep Guardiola hatte erst am Wochenende erneut den Ligapokal gewonnen. In der Premier League hat Manchester bei einem Spiel weniger 22 Punkte Rückstand auf Jürgen Klopps FC Liverpool, der am Dienstag im FA-Cup-Achtelfinale am FC Chelsea gescheitert war. Die Blues spielen in der nächsten Runde in Leicester.