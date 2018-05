Tottenham Hotspur weiter auf Königsklassen-Kurs

Tottenham Hotspur bleibt nach dem 21. Saisonsieg in der Premier League auf Champions-League-Kurs. Der englische Fußballclub gewann am Montagabend sein Heimspiel gegen den FC Watford mit 2:0 (1:0). dpa

Tottenham festigte mit nunmehr 71 Punkten den vierten Tabellenplatz, der zur erneuten Teilnahme an der Königsklasse berechtigen würde. Der Abstand zum fünftplatzierten FC Chelsea beträgt bei drei noch ausstehenden Partien fünf Zähler.

Dele Alli brachte die Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino gegen Watford in der 16. Minute in Führung, Top-Torjäger Harry Kane erhöhte mit seinem 27. Liga-Treffer dieser Saison auf 2:0 (48.). In diesem Jahr waren die Spurs im Achtelfinale der Königsklasse an Juventus Turin gescheitert.