Premier League Tottenham trennt sich von Interimstrainer Stellini

Tottenham hatte sich Ende März vom bisherigen Cheftrainer Antonio Conte nach dessen aufsehenerregender Kritik an der Mannschaft und am Verein „in beiderseitigem Einvernehmen“ getrennt. Anschließend übernahm dessen Assistent und italienischer Landsmann Stellini die Mannschaft. Der 48-Jährige sei an einem schwierigen Punkt der Saison eingesprungen und er danke ihm und seinem Trainer-Team für die professionelle Art und Weise in einer herausfordernden Zeit, schrieb Levy.