Heart of Midlothian : Trainer Stendel verzichtet auf gesamtes Gehalt

Heart of Midlothian

Will auf sein gesamtes Trainergehalt verzichten: Daniel Stendel. Foto: Peter Steffen/dpa.

Edinburgh Fußballtrainer Daniel Stendel will wegen der Folgen der Corona-Krise vorerst komplett auf sein Gehalt beim schottischen Erstligisten Heart of Midlothian verzichten.

„Auch ich bin kein Millionär und habe Familie. Aber ich will als gutes Beispiel vorangehen“, sagte der Ex-Profi von Hannover 96 der „Bild“-Zeitung. Zuvor hatte Clubbesitzerin Ann Budge in einem offenen Brief Spieler, Trainerpersonal und andere Mitarbeiter aufgefordert, bis auf Weiteres auf die Hälfte ihres Lohns zu verzichten. Budge reagierte damit auf finanzielle Einbußen durch die Einstellung des Ligabetriebs aufgrund der Coronavirus-Krise.