Premier League : Transfercoup für Tottenham: Bale kehrt aus Madrid zurück

London Der walisische Fußballstar Gareth Bale kehrt nach sieben Jahren bei Real Madrid zu seinem früheren Verein Tottenham Hotspur zurück. Das gaben die Spurs nun offiziell bekannt.

Bei seiner Ankunft an Tottenhams Trainingsgelände am Freitag war der Nationalspieler, der schon von 2007 bis 2013 für die Spurs spielte, von begeisterten Fans empfangen worden. Die Spurs-Anhänger jubelten und applaudierten, als Bale in einer Limousine vorgefahren wurde. Der Waliser war am Vormittag mit einem Privatjet am Flughafen Stansted gelandet. Begleitet wurde er vom Spanier Sergio Regulion, der ebenfalls von Real zu den Spurs wechselt. Der 23-Jährige unterschrieb für fünf Jahre.