Fußball-Wechsel Transferfenster schließt: Spannung am Deadline Day

In den fünf europäischen Top-Ligen ist am Abend Schluss. Während in Italien und Deutschland ab 20.00 Uhr - und damit zwei Stunden später als sonst - nichts mehr geht, können Deals in Frankreich (bis 23.00 Uhr) sowie England und Spanien (beide bis 0.00 Uhr) noch etwas später unter Dach und Fach gebracht werden.