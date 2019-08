Premier League : Traumstart für den FC Liverpool - Erster Sieg für Lampard

Drei Spiele, drei Siege: Klopp und Liverpool gelang ein perfekter Start in die Saison. Foto: Rui Vieira/AP.

Liverpool Nach dem Traumstart mit drei Siegen in drei Spielen feiern britische Medien das „unbarmherzige Liverpool“ („Telegraph“) und die „tödlichen Reds“ („Guardian“).

Nach dem 3:1 (1:0) gegen den FC Arsenal musste sich Trainer Jürgen Klopp nur dafür rechtfertigen, dass sein Team in der Schlussphase einen Gang runtergeschaltet hatte. „Wir sind nicht Disneyland“, sagte Klopp beim britischen Sender Sky Sports, „wir müssen nicht in jeder Sekunde alle begeistern.“

Rund 80 Minuten lang hatte seine Mannschaft das Publikum in Anfield in Atem gehalten. „Es war eine Leistung voller Power, Energie, Gier und Leidenschaft“, schwärmte Klopp, „ich glaube, das braucht man gegen ein Team wie Arsenal.“ Der Ex-Schalker Joel Matip (41. Minute) erzielte die Führung. Mohamed Salah (49. Strafstoß/59.) machte per Doppelpack alles klar für den Champions-League-Sieger. Das Gegentor von Lucas Torreira (84.) war nicht mehr als ein Schönheitsfehler.