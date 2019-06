Afrika-Cup : Trézéguet stiehlt Salah die Show: Ägypten mit Auftaktsieg

Kairo Im Schatten des alles überstrahlenden Superstars Mohamed Salah ist es schwer, sich in der ägyptischen Nationalmannschaft einen Namen zu machen.

Beim 1:0 (1:0)-Sieg der Ägypter im Eröffnungsspiel des Afrika-Cups blieb der Top-Stürmer vom Champions-League-Gewinner FC Liverpool jedoch glücklos. Ein anderer Spieler brachte den Gastgeber, von dem die Fans den Titel erwarten, zum Sieg: Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan. Und weil es bei den Ägyptern schwer ist aufzufallen, steht auf seinem Trikot ein Künstlername: Trézéguet. In Anlehnung an den früheren französischen Welt- und Europameister. Ein Name, den sich die ägyptischen Fans merken müssen.