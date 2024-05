Premier League Trotz Bericht über Aus: Ten Hag sieht Zukunft bei Man United

Ten Hag, der seit zwei Jahren beim Club arbeitet, war im vergangenen Jahr mit dem englischen Rekordmeister Dritter in der Premier League geworden. In der abgelaufenen Saison landete Manchester United nur auf dem achten Platz. Gespräche über seine Zukunft seien nicht mehr nötig, sagte ten Hag. „Nein, das haben wir schon gemacht und am Sonntag werde ich in den Urlaub fahren. Ich denke, das habe ich verdient.“.