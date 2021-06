Staatspräsident : Trotz Corona: Bolsonaro sichert Copa América in Brasilien zu

Brasília Brasilien ist besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen. Dennoch soll dort in Kürze die Copa América und damit eines der größten Fußball-Turniere Südamerikas stattfinden. Präsident Bolsonaro sichert das nun zu. Aber die Kritik verstummt nicht.

Jair Bolsonaro verkündete die große Botschaft an seinem Rednerpult. Immer wieder machte Brasiliens Präsident bewusste Pausen zwischen seinen Sätzen, der Kern seiner Ankündigung wurde aber schnell klar. Trotz aller Kritik soll die Copa América in seinem Land stattfinden.

„Soweit es von mir abhängt, von allen Ministern, einschließlich des Gesundheitsministers, steht es bereits fest, es wird sie (die Copa América in Brasilien) geben“, sagte Bolsonaro über das angesichts der Corona-Pandemie umstrittene Fußball-Turnier. Die Aufregung um das gerade in Südamerika stark grassierende Coronavirus hat der 66-Jährige ohnehin noch nie geteilt.

Einige Gouverneure lehnten die Austragung von Spielen in ihren Bundesstaaten ab. Senator Renan Calheiros wandte sich in einem Statement direkt an Brasiliens Superstar Neymar. „Neymar, du solltest nicht damit einverstanden sein, dass dieses Turnier in Brasilien stattfindet“, sagte er. „Es ist nicht dieser Wettbewerb, in dem wir uns messen müssen, sondern in dem des Impfens.“