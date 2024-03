Primera División Trotz Gündogans Missgeschick: Barça gewinnt gegen Mallorca

Den Treffer erzielte der erst 16-jährige Lamine Yamal nach Vorarbeit von Ex-Bayern-Profi Robert Lewandowski in der 73. Minute. In der ersten Halbzeit war Gündogan mit einem Strafstoß an Mallorca-Torhüter Predrag Rajkovic gescheitert (24.). In der Tabelle schob sich Barcelona zumindest vorübergehend auf den zweiten Platz hinter Spitzenreiter Real Madrid vor.