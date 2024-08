Auslandsfußball Trotz Tor: Kein Sieg für Ronaldo zum Saisonauftakt

Mit einem Tor, aber ohne Sieg ist Fußball-Star Cristiano Ronaldo in die neue Saison in Saudi-Arabien gestartet. Der 39-jährige Portugiese erzielte den 1:0-Führungstreffer beim wenig berauschenden 1:1 (1:0) von Al-Nassr gegen Al-Raed. In der vergangenen Saison hatte Ronaldo mit seinem Club, für den er seit Januar 2023 spielt, als Zweiter die Meisterschaft verpasst.