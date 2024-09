Streit um Gehaltszahlungen Trotz Urteil: PSG will Mbappé 55 Millionen nicht nachzahlen

Da die Zuständigkeit des Ausschusses begrenzt sei, müsse sich ein ordentliches Gericht mit der Forderung von Mbappé beschäftigen, erläuterte PSG in einer Erklärung, aus der die Sportzeitung „L'Équipe“ und weitere französische Medien zitierten. Mbappé müsste demnach vor das Arbeitsgericht gehen, was der Stürmer auch in Erwägung ziehe. PSG warte ungeduldig darauf, „falls der Spieler versucht, diese unweigerlich rufschädigende Angelegenheit weiterzuverfolgen“, heißt es in der Erklärung des Clubs.