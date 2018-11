später lesen Nations League Tschechischer Nationaltrainer: Darida „gehört ins Team“ FOTO: Soeren Stache FOTO: Soeren Stache Teilen

Tschechien geht mit vier Bundesliga-Profis in das Nations-League-Spiel gegen die Slowakei. Der neue Nationaltrainer Jaroslav Silhavy stellte seinen vorläufigen Kader für die Begegnung am 19. November in Prag vor. dpa