Fußball Türkischer Ex-Club-Chef wohl auf Kaution aus Haft entlassen

Koca hatte am 11. Dezember Referee Halil Meler nach dem Abpfiff des Spiels zwischen MKE Ankaragücü und Çaykur Rizespor (1:1) mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Meler ging daraufhin zu Boden, weitere Beteiligte traten auf ihn ein. Der Schiedsrichter erlitt unter anderem eine Fraktur in der Nähe des Auges und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.