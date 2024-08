Fußball-Kalender Überangebot an Fußball für Fans nicht zwingend kritisch

Laut Medienwissenschaftler Christoph Bertling ist das Überangebot an Fußballspielen in mehreren Wettbewerben in den kommenden Monaten zumindest für die Fans grundsätzlich unproblematisch. „Aus medienökonomischer Sicht kann es eigentlich kein "zu viel" geben, da Fußball-Begeisterte ein Mehrangebot bekommen, das sie für sich selbst selektieren können“, sagte Bertling der Deutschen Presse-Agentur. „Zumindest wenn man von einer Konsumenten-Souveränität ausgeht, sollte es somit keine Probleme geben.“