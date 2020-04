Nach Saisonabbruch : UEFA-Chef droht Belgien: „Das ist nicht der richtige Weg“

Brüssel Die Spitzenvertreter des belgischen Profi-Fußballs sind sich einig: Bis zu den Sommerferien sind praktisch keine Spiele mehr möglich. Daraus ziehen sie nun Konsequenzen, die andere große Ligen unbedingt vermeiden wollen.

„Ich denke, das ist nicht der richtige Weg. Solidarität ist doch keine Einbahnstraße. Man kann nicht nach Hilfe fragen und dann einfach selbst entscheiden, wie es gerade passt“, sagte Ceferin in einem Interview im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF. „Und ich muss sagen: Die Belgier und andere, die jetzt vielleicht darüber nachdenken, riskieren ihre Teilnahme am Europapokal in der nächsten Saison.“

In einem Brief, aus dem die Nachrichtenagentur AP zitierte, hatte die Europäische Fußball-Union ihren Mitgliedsverbänden in der Coronavirus-Krise von einem Abbruch der nationalen Ligen zum jetzigen Zeitpunkt abgeraten. Man sei „zuversichtlich, dass Fußball in den kommenden Monaten zu den Bedingungen der Behörden wieder starten kann und jede Entscheidung, die inländischen Wettkämpfe aufzugeben, zu diesem Zeitpunkt, verfrüht und nicht gerechtfertigt ist“, hieß es in dem Schreiben.