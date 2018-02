später lesen Spielmanipulationen Uefa ermittelt gegen KF Skënderbeu Teilen

Die Europäische Fußball-Union Uefa hat wegen des Verdachts auf Wettbetrug neue Ermittlungen gegen den albanischen Klub KF Skënderbeu eingeleitet. Der Verband habe weitere Hinweise auf eine Beteiligung des aktuellen Tabellenführers der albanischen Liga an Spielmanipulationen erhalten, teilte die Uefa am Freitag mit. Skënderbeu war wegen dieser Vorwürfe bereits in der Saison 2016/17 vom Europapokal ausgeschlossen worden und mit einem Einspruch dagegen vor dem internationalen Sportgerichtshof CAS gescheitert. Die neuen Informationen wiesen auf eine weitaus größere Beteiligung des Vereins an den Manipulationen hin, erklärte die Uefa. Die Uefa-Mitarbeiter, die mit dem Fall befasst seien, hätten anonyme Morddrohungen erhalten, "vermutlich um sie einzuschüchtern und davon abzuhalten, ihre Arbeit zu machen". Die Polizei ist nach Angaben des Verbandes bereits eingeschaltet. Eine Stellungnahme des albanischen Klubs zu den neuen Vorwürfen gab es zunächst nicht.