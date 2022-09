Finanzvorschriften : UEFA: Strafen für PSG, Juve und weitere Clubs

Nyon Eine Reihe europäischer Top-Clubs hat gegen Finanzvorschriften der UEFA verstoßen und muss Strafen zahlen. Acht Vereine haben die sogenannte „Break-even-Vorschrift“ nicht erfüllt.

Das teilte der Fußball-Kontinentalverband am 2. September in einer Presseerklärung mit und verwies auf Entscheidungen der Ersten Kammer der Finanzkontrollkammer für Clubs (CFCB). Deutsche Vereine sind nicht unter denen, die die Vorschriften nicht erfüllt haben.

Stattdessen handelt es sich um AC und Inter Mailand, AS Rom, Juventus Turin, Besiktas Istanbul, AS Monaco, Olympique Marseille und auch Paris Saint-Germain. „Diese acht Vereine erklärten sich zu finanziellen Beiträgen in Höhe von 172 Millionen Euro bereit“, heißt es in der Mitteilung.