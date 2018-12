später lesen Unter Kriegsrecht Champions-League-Spiel kann nicht in der Ukraine stattfinden FOTO: dpa / Valentin Flauraud FOTO: dpa / Valentin Flauraud Teilen

Die Uefa verlegt zum zweiten Mal wegen des Kriegsrechts in der Ukraine ein internationales Fußballspiel. Die Gruppen-Partie von Schachtjor Donezk gegen Olympique Lyon in der Champions League am 12. Dezember dürfe nicht in Charkiw stattfinden.