Premier League : Umbruch bei Man United: Rangnick unter Zeitdruck

Manchester Fast sechs Wochen ist Interimscoach Ralf Rangnick bei Manchester United im Amt. Nach einem gelungenen Start geriet der Rekordmeister zuletzt ins Stolpern. Sogar von einer Spielerrevolte ist die Rede.

Doch so richtig zufrieden mit seiner Mannschaft wirkte der Trainer von Manchester United nach dem schmeichelhaften 1:0 gegen Aston Villa nicht. „Zumindest versuchen sie es“, antwortete Rangnick auf die Frage, ob seine Spieler ihm zuhörten und an seine Ideen glaubten. „Ich bin mir sicher, dass sie zuhören.“

Mit der Umsetzung der Ideen des Fußballprofessors, der seit Anfang Dezember im Amt ist, klappt es bisher allerdings nicht so gut. Drei Siege, ein Remis und eine Niederlage sind zwar keine ganz schlechte Bilanz, trotzdem gibt es erste Kritik an Rangnick, weil das Team bisher keinen überzeugenden Fußball spielt. Auch das 1:0 gegen Aston Villa kam eher glücklich zustande, zwei Tore der Gäste zählten nicht.

17 Spieler wollen wechseln

Laut britischen Medien kommen in der Mannschaft nun erste Zweifel am ehemaligen Trainer von Hannover 96, Schalke 04 und der TSG Hoffenheim auf. Von Unzufriedenheit in der Umkleidekabine ist die Rede. Wieder mal. Dass es in den Katakomben des Old Trafford brodelt, ist kein neues Phänomen. Das merkten schon Rangnicks Vorgänger David Moyes und Louis van Gaal. José Mourinho kritisierte die Egoismen der Spieler, die es beim derzeitigen Tabellensiebten offenbar immer noch gibt.