Ligue 1 : Unauffällige Premiere: Messi bei PSG-Sieg noch ohne Akzente

Reims Eine innige Umarmung mit Neymar, dann lief Lionel Messi erstmals in seiner Profi-Karriere für einen anderen Verein als den FC Barcelona auf den Fußball-Platz. Der 34 Jahre alte Superstar feierte sein Debüt im Dress von Paris Saint-Germain.

Bei seinem Einstand mit der Rückennummer 30 konnte der Ausnahmespieler noch keine entscheidenden Akzente setzen. Garant für den Erfolg des nach vier Spieltagen verlustpunktfreien Spitzenreiters der französischen Meisterschaft war der abwanderungswillige Star-Stürmer Kylian Mbappé, der in der 16. und in der 63. Minute traf. Der 22-Jährige, der mit Real Madrid in Verbindung gebracht wird, stand wie der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer auf dem Platz. Julian Draxler wurde in der 81. Minute für Angel di Maria eingewechselt.