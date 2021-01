Transfermarkt : Ungewissheit bei Barça: Paukt Messi für den Wechsel?

Barcelona Der Countdown läuft: Die „Ehe“ zwischen Megastar Lionel Messi und Barça - eine der längsten und erfolgreichsten im Fußball - könnte im Sommer nach 21 Jahren zu Ende gehen.

In diesen Wintertagen fällt die Temperatur in Barcelona auch nachts nur selten unter zehn Grad - Nationaltorwart Marc-André ter Stegen und viele Spieler des FC Barcelona zittern angeblich trotzdem.

Doch wie wahrscheinlich ist ein Wechsel Messis nach Paris? Im vorigen Sommer hatte es ja noch geheißen, Manchester City mit Trainer Pep Guardiola, unter dessen Ägide der Profi in Barcelona wohl seine glanzvollste Zeit erlebte, sei Messis Lieblingsziel. Mag damals so gewesen sein. Doch inzwischen hat sich einiges geändert: Paris hat Trainer Thomas Tuchel vor die Tür gesetzt und den Argentinier Mauricio Pochettino als Nachfolger verpflichtet.

Die Südamerika-Connection wird in Paris zudem immer größer. Viele sind enge Freunde Messis, wie der Brasilianer Neymar, der mit dem „Floh“ 2015 mit Barça die Champions League holte und immer wieder kundtut, er wolle wieder an der Seite des sechsfachen Weltfußballers auf Torejagd gehen. Neben Paredes kicken bei PSG außerdem weitere Argentinier wie Ángel di Maria und Mauro Icardi.

Am Camp Nou geht es unterdessen nicht nur finanziell drunter und drüber. Sportlich geht es auch steil bergab. Die Königsklasse wurde zuletzt 2015 geholt. Seitdem gab es in Europa viele heftige Pleiten gegen AS Rom, FC Liverpool und zuletzt das historische 2:8 gegen die Bayern. Zur Zeit hat man nicht einmal einen echten Präsidenten. Nach dem Rücktritt von Josep Bartomeu im Oktober soll erst am 7. März ein neuer Boss gewählt werden. „Ich bin pessimistisch, Messi geht Mitte des Jahres weg“, sagte Kandidat Agustí Benedito.