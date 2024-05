Fußball United holt FA-Cup dank Sieg im Stadtduell gegen City

In einer ganz starken ersten Halbzeit ging United in der 30. Minute durch Alejandro Garnacho in Führung. Der 19 Jahre alte Argentinier profitierte dabei von einem Missverständnis zwischen dem ehemaligen Bundesliga-Profi Josko Gvardiol und dem deutschen Torwart Stefan Ortega. Der einstige RB-Leipziger Gvardiol köpfte den Ball über Ortega, als dieser aus seinem Kasten geeilt war - Garnacho war der Profiteur. Neun Minuten später erhöhte Kobbie Mainoo auf 2:0.