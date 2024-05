Fußball Uruguays Stürmer Cavani tritt aus Nationalmannschaft zurück

„Ich werde immer dankbar dafür sein, dass ich dieses Trikot tragen und für das kämpfen durfte, was ich am meisten liebe: mein Land“, schrieb der 37-Jährige auf Instagram in einer Botschaft an seine Teamkollegen. „Ich habe mich entschieden, zur Seite zu treten, aber ich werde euch mit pochendem Herzen beobachten, so wie einst, als ich mit diesem wunderbaren Trikot auf das Feld gegangen bin.“