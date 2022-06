Nach Verurteilung von FIFA-Funktionären : US-Justiz: Etwa 92 Millionen US-Dollar für Fußballverbände

New York Der Fußballweltverband FIFA und weitere Regionalverbände haben vom US-Justizministerium etwa 92 Millionen US-Dollar zugewiesen bekommen.

Insgesamt erkannte die US-Justiz im vergangenen August durch die Fälle Verluste in Höhe von 201 Millionen US-Dollar an. 32,2 Millionen US-Dollar waren damals bereits in einen von der FIFA verwalteten Sozialfonds geflossen.