CONCACAF-Turnier : USA und Titelverteidiger Mexiko erreichen Gold-Cup-Finale

Austin Gastgeber USA und Titelverteidiger Mexiko treffen im Endspiel des Gold Cups aufeinander. Beim Turnier des nord- und mittelamerikanischen Kontinentalverbandes CONCACAF setzten sich zunächst die US-Fußballer gegen den nächsten WM-Ausrichter Katar mit 1:0 (0:0) durch.

Den einzigen Treffer in Austin im US-Bundesstaat Texas erzielte Gyasi Zardes (86. Minute). Im zweiten Halbfinale in Houston besiegte Mexiko Kanada durch einen Treffer von Hector Herrera in der neunten Minute der Nachspielzeit mit 2:1 (1:0). Orbelin Pineda (45.+2) hatte die Mexikaner mit einem verwandelten Strafstoß in Führung gebracht. Tajon Buchanan (57.) konnte für Kanada zwischenzeitlich ausgleichen. Der ehemalige Frankfurter Carlos Salcedo verschoss zudem einen weiteren Elfmeter (66.).