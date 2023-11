Frauenfußball Verletzung: Rapinoes letztes Spiel endet nach drei Minuten

Im letzten Spiel ihrer Karriere hat sich Star-Fußballerin Megan Rapinoe (38) nach nicht einmal drei Minuten verletzt und die Niederlage ihrer Mannschaft im Playoff-Finale um die US-Meisterschaft von der Bank aus verfolgt. Die zweifache Weltmeisterin von OL Reign rutschte am Samstagabend (Ortszeit) beim 1:2 (1:2) gegen Gotham FC ohne gegnerische Einwirkung mit dem rechten Bein weg. Von der zweiten Halbzeit an trug sie einen orthopädischen Stützschuh und lief an Krücken. US-Medien berichteten von einem Verdacht auf eine Verletzung an der Achillessehne. Damit bleibt Rapinoe der erstmalige Gewinn der US-Meisterschaft als Schlusspunkt ihrer ansonsten so erfolgreichen Karriere verwehrt.