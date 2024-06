Fußball Versteigerung von Maradonas Goldenem Ball gestoppt

Ein Gericht in Versailles ordnete an, dass der Goldene Ball beschlagnahmt wird, bis die Eigentumsverhältnisse geklärt sind, berichtete die französische Sportzeitung „L'Équipe“. Maradona war 1986 mit der Trophäe als bester Spieler der Fußballweltmeisterschaft in Mexiko ausgezeichnet worden.