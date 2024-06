Transfermarkt Vertrag bis 2027: St. Paulis Hürzeler wechselt zu Brighton

„Es war mir eine Freude, diesen besonderen Verein ein Stück auf seinem Weg begleiten zu dürfen. Mit dem Wechsel in die Premier League geht für mich ein Traum in Erfüllung, aber ich werde St. Pauli und die unvergesslichen Momente, die wir geteilt haben, insbesondere den Aufstieg in die 1. Bundesliga, immer in meinem Herzen tragen“, sagte Hürzeler in der Mitteilung des FC St. Pauli. Eine Entscheidung über die Nachfolge ist noch nicht gefallen.