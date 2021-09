Neuer Nationaltrainer : Vertragsunterzeichnung am Montag: Kuntz geht in die Türkei

Vertragsunterzeichnung am Montag: Kuntz geht in die Türkei

Istanbul U21-Erfolgscoach Stefan Kuntz wird türkischer Nationaltrainer. Der 58-Jährige soll am Montag in Istanbul den Vertrag als Nachfolger von Senol Günes unterschreiben.

Die offizielle Vertragsunterzeichnung solle am Montag in Istanbul stattfinden, hieß es in der Mitteilung weiter. Zuvor hatte Hamit Altintop, langjähriger Bundesliga-Profi und heutiger Nationalmannschafts-Manager im TFF, die bevorstehende Einigung angedeutet. Er gehe davon aus, „dass wir Herrn Kuntz in den nächsten Tagen vorstellen können“, sagte Altintop der Deutschen Presse-Agentur. Kunz befand sich am Sonntag nach dpa-Informationen auf dem Weg in die Türkei.