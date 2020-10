Premier League : Video-Frust bei Klopp - Enttäuschung für Werner und Havertz

London Dem FC Liverpool fehlt ein Millimeter zum Sieg, dem FC Chelsea eine Minute. Jürgen Klopp hadert nach dem 2:2 beim FC Everton mit dem Videoschiedsrichter und sorgt sich um zwei Stammkräfte. Kai Havertz räumt nach Chelseas 3:3 trotz seiner Torpremiere Fehler ein.

In Liverpool sah Klopp die Schuld beim Videoschiedsrichter. Der hatte Jordan Hendersons Treffer in der Nachspielzeit nicht gegeben, weil Sadio Mané kurz vorher im Abseits gestanden haben soll. Auf den TV-Bildern war das aber nicht eindeutig zu erkennen. Kommentatoren reagierten irritiert. Der FC Liverpool forderte eine Erklärung von der Liga. „Manchmal verbiegen sie die Linien“, scherzte Henderson beim Sender Sky Sports und riskierte damit selbst ein Nachspiel.

Der ansonsten so robuste Van Dijk wurde noch am Abend im Krankenhaus untersucht, eine Diagnose stand am Sonntag zunächst noch aus. Neben dem Verteidiger droht auch Neuzugang Thiago eine längere Pause. Der ehemalige Bayern-Star verletzte sich bei einem Foul von Richarlison, der dafür Rot sah. Kurz vor dem Champions-League-Auftakt am Mittwoch bei Ajax Amsterdam waren das zwei Hiobsbotschaften für Klopp.