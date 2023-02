100 Jahre nach der ersten WM : Vier Länder Südamerikas bewerben sich gemeinsam um WM 2030

Buenos Aires Vier Länder wollen die übernächste Fußball-WM nach Südamerika holen. 100 Jahre nach der ersten Weltmeisterschaft in Uruguay soll das Turnier wieder dort stattfinden.

Die Präsidenten der vier Fußballverbände und der Chef des südamerikanischen Fußballverbandes (Conmebol), Alejandro Domínguez, stellten die gemeinsame Bewerbung unter dem Motto „2030 Juntos“ (2030 Gemeinsam) am Dienstag auf dem Gelände des argentinischen Fußballverbandes AFA nahe der Hauptstadt Buenos Aires vor. Die Verbände hatten bereits im vergangenen Jahr angekündigt, die Fußball-WM 100 Jahre nach der ersten Weltmeisterschaft 1930 in Uruguay nach Südamerika zurückholen zu wollen.

„Diese Kandidatur gehört dem ganzen Kontinent“

„Wir träumen davon, diese Meisterschaft in ihrem 100. Jahr erneut auszurichten. Wir Südamerikaner sind alle sehr leidenschaftlich, wir leben den Fußball auf diese Weise“, sagte der argentinische Verbandschef Claudio Tapia. Argentiniens Staatspräsident Alberto Fernández schlug vor, auch das Nachbarland Bolivien in die Bewerbergruppe aufzunehmen. „Diese Kandidatur gehört dem ganzen Kontinent. Deshalb möchte ich, dass Bolivien an diesem Traum teilnimmt“, schrieb er auf Twitter.