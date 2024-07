Fußball Vinicius entschuldigt sich nach Brasiliens frühem Copa-Aus

„Das Gefühl der Frustration macht sich wieder breit. Wieder im Elfmeterschießen“, fügte der 23-Jährige hinzu. Bereits bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar scheiterte Brasilien im Viertelfinale an Kroatien mit 2:4 im Elfmeterschießen. Vinicius Júnior sah auch damals von der Bank aus zu, nachdem er in der 64. Minute ausgewechselt wurde.