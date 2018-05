Wagner hält Klasse mit Huddersfield - Rekorde für Man City

David Wagner hat mit Huddersfield Town den vorzeitigen Klassenverbleib in der Premier League gesichert. Dem Team des deutschen Trainers reichte ein 1:1 (0:0) beim FC Chelsea. dpa

Mit nun 37 Punkten und noch einem ausstehenden Spiel kann Huddersfield nicht mehr von Swansea City, das derzeit auf dem ersten Abstiegsplatz liegt, eingeholt werden. Laurent Depoitre brachte die Gäste in der 50. Minute in London in Führung. Zwölf Minuten später glich Marcos Alonso für Chelsea aus.

Der bereits feststehende Meister Manchester City stellte beim 3:1 (2:1)-Sieg gegen Brithon&Hove Albion einen neuen Torrekord auf. Das zwischenzeitliche 2:1 von Bernardo Silva in der 34. Minute war das 104. Saisontor des Teams von Trainer Pep Guardiola. Damit übertrumpfte City die bisherige Bestmarke des FC Chelsea aus der Saison 2009/10 von 103 Treffern. Die Citizens knackten zudem weitere Rekorde: 97 Punkte in einer Premier-League-Spielzeit und 31 Siege schaffte vorher ebenfalls noch niemand.

