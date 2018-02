Wagner mit Huddersfield erstmals auf Abstiegsplatz

Der deutsche Trainer David Wagner steht mit Aufsteiger Huddersfield Town erstmals in dieser Saison auf einem Abstiegsplatz. dpa

Tabellenführer Manchester City hat auf dem Weg zur Fußball-Meisterschaft in der Premier League einen kleinen Rückschlag erlebt und ist beim FC Burnley nicht über ein 1:1 (1:0) hinausgekommen.

Der englische Rekordmeister Manchester United auf Platz zwei setzte sich mit 2:0 (0:0) gegen David Wagners Aufsteiger Huddersfield Town durch, der nun immer tiefer in den Abstiegskampf gerät.

Ohne die Verletzten Leroy Sané und David Silva war Manchester City im Stadion Turf Moor durch Danilo (22. Minute) in Führung gegangen, tat sich danach aber schwer gegen den forschen Tabellensiebten. Burnley kam bei strömendem Regen zu Chancen, agierte allerdings vor dem Tor zu ungefährlich und scheiterte auch am starken City-Keeper Ederson - bis dem isländischen Nationalspieler Johann Gudmundsson dann doch in der 82. Minute der letztlich verdiente Ausgleich gelang.

Trotz des Resultats lobte City-Trainer Pep Guardiola die Leistung seiner Mannschaft als „hervorragend“. „Wir hätten das zweite, dritte oder vierte Tor schießen müssen, als wir die Chance dazu hatten“, sagte er nach Abpfiff. „Wenn du mit 1:0 bei Burnley in die letzten 15 Minuten gehst, dann kann sowas passieren.“ Bei weiterhin 13 Punkten Vorsprung in der Tabelle konnte Guardiola gelassen bleiben.

Lokalrivale Manchester United vergrößerte mit dem 2:0-Sieg die Sorgen des deutschen Trainers Wagner. Erstmals steht Huddersfield auf einem Abstiegsplatz und ist nun Vorletzter. Das Hinspiel hatten die Terriers zu Hause noch mit 2:1 gewonnen. Doch nach starkem Saisonstart hat Wagners Team nun schon seit acht Premier-League-Spielen nicht mehr gewonnen und die letzten fünf Partien nacheinander verloren.

Romelu Lukaku (55.) erzielte im Old Trafford die Führung für United, das zunächst ohne den angeschlagenen Paul Pogba begann. Nach einem Foul an Alexis Sanchez verwandelte der Neuzugang der Red Devils den Strafstoß (68.) selbst und feierte somit ein gelungenes Heimdebüt.

BBC-Spielbericht Burnley v Man City

BBC-Spielbericht Man United v Huddersfield

Premier-League-Website