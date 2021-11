Major League Soccer : Wagner mit Philadelphia im Finale der Eastern Conference

Philadelphia Der deutsche Fußball-Profi Kai Wagner steht mit Philadelphia Union im Finale der Eastern Conference und hat damit die Saison von MVP-Kandidat Hany Mukhtar beendet.

Nach dem 1:1 in der regulären Spielzeit und keiner weiteren Tore in der Verlängerung gewann Union das Elfmeterschießen gegen Nashville SC 2:0 - weil keiner der Gäste-Schützen traf. Auch der Berliner Mukhtar scheiterte mit seinem Versuch an Union-Torwart Andre Blake, nachdem er Nashville mit einem Kopfball in der 38. Minute noch in Führung gebracht hatte.