Englischer Pokal : Wagner scheidet bei Norwich-Debüt in FA Cup aus

Wagner scheidet bei Norwich-Debüt in FA Cup aus

Norwich David Wagner hat bei seinem Debüt als Trainer von Norwich City eine Niederlage kassiert.

Der englische Fußball-Zweitligist schied in der dritten Runde des FA Cups gegen den Ligakonkurrenten Blackburn Rovers mit 0:1 (0:1) aus. Jack Vale erzielte in der 31. Minute den entscheidenden Treffer. Trotz großer Überlegenheit konnte der Norwich-Angriff um den früheren Bundesligaspieler Teemu Pukki in der Schlussphase nicht mehr den Ausgleich erzielen, um ein Wiederholungsspiel zu erreichen.