Premier League : Wegen Erfolglosigkeit: Everton-Fans verlassen Stadion

England Aus Protest gegen die Erfolglosigkeit ihres Clubs haben Fans des FC Everton während der Partie gegen den FC Arsenal das Stadion verlassen.

Wie die Nachrichtenagentur AP berichtete, standen die Zuschauer in einem Block in der 27. Minute auf und verließen ihre Plätze aus Unzufriedenheit über die 27. Saison ohne Titel für das Team aus Liverpool. Damit verpassten die protestierenden Zuschauern den 2:1 (0:1)-Erfolg ihres Teams, den Demarai Gray in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit seinem Treffer perfekt machte. Der Brasilianer Richarlison (79.) hatte zuvor die Gäste-Führung durch Martin Ödegaard (45.+2) ausgeglichen. Damit endete die Negativserie des FC Everton nach acht Partien ohne Sieg.