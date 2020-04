Spanien-Legionär : Wegen „Nein“ zu Gehaltskürzung: Kroos in in der Kritik

Wegen „Nein“ zu Gehaltskürzung: Kroos in in der Kritik

In Spanien wegen seiner Äußerungen zum Gehaltsverzicht in der Kritik: Real-Star Toni Kroos. Foto: Manu Fernandez/AP/dpa.

Madrid In Spanien ist Fußball-Nationalspieler Toni Kroos wegen seiner ablehnenden Haltung zu einem Gehaltsverzicht in die Kritik geraten.

„Er muss auf die Erde zurückkehren. Er hat eine Gefühlslosigkeit gezeigt, die mir wehtut“, sagte der in Spanien bekannte Journalist Tomás Roncero von der Zeitung „AS“ in einer TV-Talkrunde. Kroos habe gezeigt, „dass er sich nicht um das Unternehmen schert, das ihn bezahlt“. Das sei „wie eine Ohrfeige“, meinte der frühere Torhüter und Ex-Trainer Jorge D'Alessandro in derselben Sendung. „Dieser Mann lebt doch in einer Blase, in einer anderen Welt.“