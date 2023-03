Portugiesische Liga Weltmeister lobt Benficas Schmidt: „Persönlichkeit“

„Ich kannte ihn vorher noch nicht“, sagte der Kapitän und Abwehrchef in einem UEFA-Interview. „Aber er ist ein Trainer mit sehr klaren Ideen, der den Spielern viel Vertrauen gibt. Auch das Training ist gut, und er hat Persönlichkeit. Das ist wichtig für eine junge Mannschaft.“ Denn es sei nicht einfach, einen solchen Kader zu managen. „Aber er macht das in seiner ersten Saison in der bestmöglichen Form“, ergänzte der 35-Jährige.