Solidarität mit Italien : Wembley-Bogen erstrahlt in grün-weiß-rot

Wembley-Bogen erstrahlt in grün-weiß-rot

Solidarität mit Italien: Der Wembley-Bogen in London wird in den Farben der italienischen Flagge beleuchtet. Foto: Adam Davy/PA Wire/dpa.

London Am Abend des abgesagten Länderspiels zwischen den Fußball-Nationalmannschaften von England und Italien erstrahlte der berühmte Bogen über dem Londoner Wembleystadion in den Farben grün-weiß-rot.

„Wir teilen heute Abend nicht das Spielfeld @azzurri, aber wir stehen zusammen und vereint in dieser schwierigen Zeit“, twitterte der englische Fußball-Verband. Über dem Eingang zu der legendären Arena stand am Freitag zudem in italienischer Sprache: „Wir sind getrennt. Aber wir sind zusammen. Forza Italia“.