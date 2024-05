Premier League Werner fällt bei den Spurs für Rest der Saison aus

Die Verletzung ist auch für RB Leipzig ein Rückschlag. Der Club hatte darauf gesetzt, den verliehenen Werner dauerhaft an Tottenham abzugeben. Nach dpa-Informationen haben die Spurs eine Kaufoption in Höhe von 17 Millionen Euro. Postecoglou hatte sich in den vergangenen Wochen lobend über Werner geäußert und eine feste Verpflichtung nicht ausgeschlossen.