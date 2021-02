Premier League : Werner: Tuchel hat mir Vertrauen bei Chelsea gegeben

Hatte Anlaufschwierigkeiten in England: Chelsea-Profi Timo Werner. Foto: Andrew Couldridge/PA Wire/dpa

London Nationalstürmer Timo Werner hat nach eigener Aussage beim FC Chelsea „die schlimmste Zeit“ seiner Fußball-Karriere überstanden und lobt die Zusammenarbeit mit Thomas Tuchel.

„Ich bin nie so lange ohne Tor geblieben, deshalb bin ich froh, dass es vor zwei Spielen zu Ende gegangen ist. Es war eine schwierige Zeit, ohne dieses Gefühl (des Torerfolgs)“, sagte der 24-Jährige im Interview bei Sky Sports. Werner war vor dieser Saison von RB Leipzig zu den Londonern in die Premier League gewechselt. Von Ende November bis Mitte Februar war er für 14 Ligaspiele und auch in der Champions League ohne eigenen Treffer geblieben.