FA Cup : Werner und Havertz treffen für Chelsea - Leeds blamiert sich

London Chelsea, Liverpool, Titelverteidiger Arsenal und die Spitzenclubs aus Manchester sind im FA Cup weiter. Während sich die meisten Favoriten aus der Premier League in der dritten Pokalrunde durchsetzen, erlebt Leeds United ein Debakel.

Auch Liverpool, Arsenal und Manchester United sind weiter und warten auf die Auslosung am Montag. Wegen des engen Spielplans in dieser Saison gab es im Fall eines Unentschiedens nach 90 Minuten kein Wiederholungsspiel, sondern Verlängerung und gegebenenfalls ein Elfmeterschießen.

Timo Werner (44. Minute) traf an der Londoner Stamford Bridge nach elf torlosen Spielen wieder für den leicht kriselnden FC Chelsea. Die Vorlage lieferte ihm Kai Havertz, der erstmals seit Mitte Dezember in der Startelf der Blues stand und in der 85. Minute selbst den Endstand besorgte. In Antonio Rüdiger spielte ein dritter DFB-Profi von Beginn an. Weitere Torschützen für die überlegenen Gastgeber waren Mason Mount (18.) und Callum Hudson-Odoi (49.).