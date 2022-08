Premier League : Werner-Wechsel: Auch Karius und Schürrle in England glücklos

Leipzig Englische Topclubs und die Premier League zogen schon manch deutschen Fußballprofi nach England. Doch einige Spieler kehrten dem Mutterland des Fußballs bereits nach kurzer Zeit den Rücken.

Nur 23 Tore schoss er in 89 Spielen. Zum Vergleich: Allein in seiner letzten Leipziger Saison kam er auf 28 Treffer in 34 Spielen. Trotzdem spricht Werner von „zwei großartigen Jahren beim FC Chelsea“ und sieht sich gereift: „Die Erfahrung, in einem anderen Land und einer anderen Liga zu spielen, hat mir für meinen Weg sehr geholfen.“ In den jüngeren Vergangenheit hatten weitere deutsche Spieler ohne den großen Durchbruch England wieder verlassen.