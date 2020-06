Transfermarkt : Werner zu den Blues: Topstürmer vor Wechsel zum FC Chelsea

Leipzig Jetzt also Chelsea statt Liverpool: Dass ihn die Premier League reize, hatte Timo Werner bereits verkündet. Die Blues sind nun wohl bereit, die knapp 60 Millionen Euro Ablöse an RB Leipzig zu zahlen. Damit würde der Stürmer den Transfer-Rekord der Sachsen einstellen.

Auch mit dem deutschen Rekordmeister FC Bayern war Werner in Zusammenhang gebracht worden. „Aber falls ein Wechsel irgendwann einmal ein Thema werden sollte, würde mich eher der Schritt ins Ausland reizen als ein Wechsel zu Bayern“, sagte Werner damals der „Bild“-Zeitung. „Es ist einfach so, dass mich die Herausforderung in einer anderen Liga noch etwas mehr reizen würde als ein Wechsel innerhalb der Bundesliga.“