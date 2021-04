PSV Eindhoven : Wiedererstarkter Götze: „So habe ich wieder Spaß am Fußball“

Wiedererstarkter Götze: „So habe ich wieder Spaß am Fußball“

Hat beim PSV Eindhoven wieder Spaß am Fußball: Mario Götze. Foto: Maurice Van Steen/ANP/dpa

Eindhoven Mario Götze hat bei seinem neuen Verein PSV Eindhoven wieder Freude am Fußball.

„Ich habe mittlerweile viele Spiele gemacht und fühle mich richtig gut. Ich spüre, dass ich topfit bin. Das hilft mir enorm, um gute Leistungen abliefern zu können“, sagte der ehemalige Profi von Borussia Dortmund und Bayern München der „Bild“: „So habe ich wieder Spaß am Fußball.“

Götze war nach dem Auslaufen seines Vertrages beim BVB in die Niederlande gewechselt. In der Mannschaft des früheren Leverkusener Trainers Roger Schmidt zählt der offensive Mittelfeldspieler zu den Leistungsträgern. In 14 Punktspielen erzielte der 28-Jährige fünf Tore. Hinter Ajax Amsterdam rangiert Eindhoven nach 28 Spieltagen auf Platz zwei der Eredivisie.